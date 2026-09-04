Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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04.09.2026 12:43:00
Nuclear Stock Face-Off: Is NuScale Power or Oklo the Better Buy Right Now?
The artificial intelligence (AI) boom is already well underway. Globally, $7 trillion is projected to be spent over the next few years alone on scaling data center infrastructure. All those data centers will need power -- lots of it. That's where nuclear energy can play a key role. Many nuclear energy stocks are worth consideration. Investors looking to bet on rising energy demand from AI companies, however, may be best off narrowing their focus to SMR stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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