Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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22.04.2026 03:05:00
Nuclear Stock Face-Off: Is Oklo or Cameco the Better Buy Right Now?
Nuclear energy is emerging as a key pillar for securing our energy future and powering the next generation of artificial intelligence (AI) data centers. Technology giants like Microsoft, Amazon, Alphabet, and Meta Platforms are making deals with operators in the nuclear sector to feed their insatiable appetite for energy.As the U.S. government prioritizes the revival of decommissioned nuclear plants and accelerates approvals for cutting-edge nuclear technology, the landscape is shifting dramatically. Two popular nuclear energy stocks at the heart of this are Cameco (NYSE: CCJ) and Oklo (NYSE: OKLO).These companies serve different roles in the nuclear energy renaissance and are at very different stages of their businesses. Here's a look at which one stands out as a better buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|106,55
|1,00%
|Oklo
|76,46
|5,59%
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