Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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12.04.2026 19:31:00
Nuclear Stock Face-Off: Is Oklo or NuScale Power the Better Buy Right Now?
Earlier this year, Elon Musk's SpaceX filed an application with the U.S. government to launch up to a million data centers into Earth's orbit -- something no country or corporation has even been able to accomplish even once. This move may have partially been meant to build hype around a potential SpaceX IPO. But it's not all smoke and mirrors. The AI revolution is being made possible by a rapid global buildout of data center infrastructure. These data centers require increasing amounts of energy to operate. And operating a data center in space would, at least theoretically, dramatically lower cooling costs while allowing the facility to take advantage of near limitless amounts of free solar energy.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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