Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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12.04.2026 19:31:00

Nuclear Stock Face-Off: Is Oklo or NuScale Power the Better Buy Right Now?

Earlier this year, Elon Musk's SpaceX filed an application with the U.S. government to launch up to a million data centers into Earth's orbit -- something no country or corporation has even been able to accomplish even once. This move may have partially been meant to build hype around a potential SpaceX IPO. But it's not all smoke and mirrors. The AI revolution is being made possible by a rapid global buildout of data center infrastructure. These data centers require increasing amounts of energy to operate. And operating a data center in space would, at least theoretically, dramatically lower cooling costs while allowing the facility to take advantage of near limitless amounts of free solar energy.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
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