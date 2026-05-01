Nuclear Vision mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nuclear Vision hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,190 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at