Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.08.2026 01:00:00
Nuclear Wipeout: These 5 Nuclear Stocks Are Now Down 44.3% to 82.2%. Time to Buy?
A lot of industries have underperformed over the past year, but the nuclear industry has been absolutely clobbered.Despite a friendly presidential administration and growing concerns about electricity supply, nuclear stocks have notched some of the worst performances in the market. And next-generation nuclear stocks have been among the hardest hit. But that could be about to change.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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