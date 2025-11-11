Nucleus Software Exports präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nucleus Software Exports stellte am 08.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,99 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Milliarden INR – ein Plus von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nucleus Software Exports 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at