Nucleus Software Exports: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nucleus Software Exports hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 7,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nucleus Software Exports 13,28 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,06 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 15,10 INR je Aktie sowie einen Umsatz 2,27 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at