|
11.02.2026 06:31:28
Nucleus Software Exports: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nucleus Software Exports hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 7,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nucleus Software Exports 13,28 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,20 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,06 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 15,10 INR je Aktie sowie einen Umsatz 2,27 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.