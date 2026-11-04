Nucor Aktie

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WKN: 851918 / ISIN: US6703461052

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04.11.2026 17:02:13

Nucor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Nucor (NYSE:NUE) announced its strongest quarterly financial performance in over three years. Steel volume growth, expanding product margins, and easing growth spending are driving a cash flow acceleration for long-term investors. Three things management said stand out.

Electric arc furnaces, or EAFs, use recycled scrap metal to make steel more cleanly than traditional blast furnaces, but automakers historically favored legacy mills for smooth exterior body panels. Landing a major contract for visible car parts proves the technological capability of its modern plants and opens a premium growth market.

Electric utilities are pouring money into power infrastructure upgrades, creating reliable demand for heavy structural steel products. High customer demand prompted management to expand manufacturing capacity by 50% at two key plants.

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