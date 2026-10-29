Nucor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nucor hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,25 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at