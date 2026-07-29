Nucor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nucor hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,60 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,40 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 8,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at