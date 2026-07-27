Nucor Corp. Announces Rise In Q2 Income

(RTTNews) - Nucor Corp. (NUE) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $1.156 billion, or $5.04 per share. This compares with $603 million, or $2.60 per share, last year.

Excluding items, Nucor Corp. reported adjusted earnings of $1.110 billion or $4.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.0% to $10.397 billion from $8.456 billion last year.

Nucor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.156 Bln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $5.04 vs. $2.60 last year. -Revenue: $10.397 Bln vs. $8.456 Bln last year.