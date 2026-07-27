Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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27.07.2026 23:08:33
Nucor Corp. Announces Rise In Q2 Income
(RTTNews) - Nucor Corp. (NUE) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $1.156 billion, or $5.04 per share. This compares with $603 million, or $2.60 per share, last year.
Excluding items, Nucor Corp. reported adjusted earnings of $1.110 billion or $4.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.0% to $10.397 billion from $8.456 billion last year.
Nucor Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.156 Bln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $5.04 vs. $2.60 last year. -Revenue: $10.397 Bln vs. $8.456 Bln last year.
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