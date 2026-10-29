Nucor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nucor gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 543,69 ARS. Im letzten Jahr hatte Nucor einen Gewinn von 218,38 ARS je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,04 Prozent auf 16 871,59 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11 320,34 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at