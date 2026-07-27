Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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27.07.2026 22:48:04
Nucor Shares Flat Despite Q2 Earnings Beat: Details
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Nachrichten zu Nucor Corp.
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27.07.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.07.26
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12.07.26
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06.07.26
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29.06.26
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22.06.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)