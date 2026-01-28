28.01.2026 06:31:29

Nucor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nucor hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 147,30 ARS, nach 76,20 ARS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 11 046,80 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7 071,49 Milliarden ARS umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 585,36 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 484,16 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Nucor hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 40 469,25 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 28 142,34 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

