Nucor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nucor präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 218,72 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 61,75 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11 338,15 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 7 004,36 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at