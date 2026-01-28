28.01.2026 06:31:29

Nucor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nucor hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,63 Prozent auf 7,69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,52 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nucor ein Gewinn pro Aktie von 8,46 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nucor in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,49 Milliarden USD im Vergleich zu 30,73 Milliarden USD im Vorjahr.

