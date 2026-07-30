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30.07.2026 06:31:29
Nucor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nucor hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 443,81 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 186,67 ARS erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 14 648,59 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9 713,62 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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