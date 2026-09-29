Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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29.09.2026 10:47:00
Nürnberg: Bosch streicht jede zweite Stelle
Von 1800 Mitarbeitenden im Bosch-Werk in Nürnberg soll in den nächsten Jahren die Hälfte wegfallen. Das hat der Automobilzulieferer angekündigt. Der Konzern nennt Wettbewerb- und Preisdruck in der kriselnden Branche als Grund.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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