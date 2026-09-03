NuGen Medical Devices gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NuGen Medical Devices hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

NuGen Medical Devices hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at