NuGen Medical Devices öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NuGen Medical Devices lud am 01.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,34 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,5 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at