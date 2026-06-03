NuGen Medical Devices stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NuGen Medical Devices veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NuGen Medical Devices in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 83,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at