NuGene International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NuGene International gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 61,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at