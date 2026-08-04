Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.08.2026 09:36:00
NuGet-Sicherheit: Microsoft verkürzt Gültigkeit von API-Keys auf 30 Tage
Eine kürzere Gültigkeit von API-Keys zur Paketveröffentlichung soll die Sicherheit von NuGet stärken. Sie betrifft sowohl bestehende als auch neue Keys.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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