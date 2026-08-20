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20.08.2026 06:31:29
Nuh Cimento Sanayii präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nuh Cimento Sanayii lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 3,42 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,09 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 5,51 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,20 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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