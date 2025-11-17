Nukkleus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nukkleus hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at