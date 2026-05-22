Nukkleus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nukkleus hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 18,15 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at