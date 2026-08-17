Nulab: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nulab hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Nulab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at