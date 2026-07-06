NuLegacy Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NuLegacy Gold präsentierte in der am 03.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NuLegacy Gold ein EPS von 0,100 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NuLegacy Gold -17,500 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at