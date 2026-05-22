Air Holdings Aktie
ISIN: JE00BT8Q3M55
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22.05.2026 11:00:54
Number of air conditioned UK homes doubles to more than 4m in three years
Greater working from home and hot summer temperatures believed to be driving increase in ownershipMore than 4m homes in the UK now have air conditioning, double the figure from three years ago.Portable units with power ratings around 1kW are slightly more common than the more powerful built-in versions that can guzzle 2.7kW of power – more than an electric oven. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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