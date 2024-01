Nun erhält die UBS den Aufseher, den sie verdient

Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch

Zum vollständigen Artikel

Der künftige Direktor der Schweizer Finanzaufsicht ist in den USA aufgewachsen, hat an der Wall Street und in Europa Banken beaufsichtigt und ist illusionslos, was deren Krisenanfälligkeit betrifft. Das macht Stefan Walter zur idealen Besetzung für die Überwachung der «neuen» UBS