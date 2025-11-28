Nunavik Nickel Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nunavik Nickel Mines lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nunavik Nickel Mines einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at