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16.11.2026 06:31:29
Nuo Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nuo Therapeutics hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nuo Therapeutics ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.
Im abgelaufenen Quartal hat Nuo Therapeutics 1,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 81,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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