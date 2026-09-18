alt Aktie
ISIN: JP3201700006
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18.09.2026 11:19:00
Nur eine Million Jahre alt: Mit Abstand jüngster Exoplanet gefunden
Zur Entstehung von Exoplaneten gibt es umfangreiche Theorien, die Beobachtung ist schwierig. Nun wurde einer bestätigt, den es so gar nicht geben dürfte.
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