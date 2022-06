Nur langsame Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Weiter zum vollständigen Artikel bei "SAP AG"

Eine neue Studie zeigt, dass es in den meisten Unternehmen eine große Diskrepanz zwischen Nachhaltigkeitsplänen und Nachhaltigkeitsinitiativen gibt.Eine aktuelle Studie von Oxford Economics und SAP hat ergeben, dass sich Unternehmen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen mit erheblichen Hindernissen konfrontiert sehen. Zu den Problemen zählen mangelnde Kommunikation und unzureichendes Engagement der Geschäftsführung, eine ineffektive Nutzung von Daten, isolierte Technologien, die keine gemeinsamen Prozesse oder Informationen nutzen, sowie eine mangelnde unternehmens- und branchenübergreifende Zusammenarbeit.Zwar profitieren bislang erst wenige Unternehmen durch ihre Nachhaltigkeitsinitiativen von konkreten Ergebnissen, doch zeigt die Studie auch, dass der geschäftliche Nutzen solcher Initiativen für alle klar ersichtlich ist. Nach Aussagen der befragten Führungskräfte haben Unternehmen den Wunsch, nachhaltiger zu werden. Als geschäftliche Vorteile von Nachhaltigkeitsinitiativen nannten sie am häufigsten höhere Effizienz (58 %), ein besseres Markenimage (46 %) und die Erfüllung von Bedürfnissen der Kunden (44 %). Insgesamt gaben 63 % der Führungskräfte an, dass ihr Unternehmen einen formellen Nachhaltigkeitsplan verfolgt.„Führungskräfte haben erkannt, dass Nachhaltigkeitsinitiativen zu höherer Rentabilität führen können, die Gewinnung sowohl neuer Kunden als auch Mitarbeitender ermöglichen und positive Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben können“, erläutert Vivek Bapat, Senior Vice President für den Bereich Purpose and Sustainability bei SAP. „Das Erreichen dieser Ziele erfordert jedoch ein hohes Maß an Kommunikation und Engagement. Bei SAP wollen wir verstehen, wie wir diesen Unternehmen am besten dabei helfen können, ihre Nachhaltigkeitsziele erfolgreich umzusetzen und Best Practices für ihre Branchen zu definieren.“Wie Neue Nachhaltigkeitsbemühungen Effizienz und Gewinn Steigern KönnenClick the button below to load the content from YouTube. Always allow YouTube Always load all embeds--> Vorreiter in Sachen NachhaltigkeitIn den meisten Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, gibt es nur ungenau definierte Nachhaltigkeitsziele und eine unzureichende Einbeziehung interner und externer Zielgruppen. Rund zwei Drittel der Führungskräfte, deren Unternehmen Nachhaltigkeitspläne verfolgen, gaben an, dass Umfang und Ziele dieser Pläne innerhalb oder außerhalb des Unternehmens nicht ausreichend kommuniziert werden.Die Studie ergab jedoch auch, dass eine kleine Gruppe von Umfrageteilnehmern (etwa 9 %) Prozesse eingeführt hat, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, und damit von Vorteilen profitiert. Diese Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zeichnen sich dadurch aus, dass sie klare Erwartungen auf strategischer Ebene definieren, das Potenzial von Technologien für den Wandel nutzen und wichtige Zielgruppen wie Mitarbeitende, Partner in der Lieferkette und politische Entscheidungsträger mit einbeziehen.„Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit haben nicht nur eine Vision, sondern sorgen auch dafür, dass Nachhaltigkeitsinitiativen umgesetzt werden“, erklärt Edward Cone, Editorial Director von Oxford Economics. „Sie kommunizieren mit wichtigen Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens und nutzen integrierte Technologien, um ihre Leistung zu messen und zu überwachen. So wird das Verantwortungsbewusstsein gefördert.“Wie Sie als Sustainability Leader Ihren Gewinn Steigern KönnenClick the button below to load the content from YouTube. Always allow YouTube Always load all embeds--> Bewältigung der zentralen Herausforderungen als Ausgangspunkt für NachhaltigkeitsinitiativenDie Studie von Oxford Economics und SAP gibt mit umfangreichen Daten Aufschluss über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen. Aus den Umfrageergebnissen lassen sich zentrale Herausforderungen ableiten, die Unternehmen mit gezielten Maßnahmen angehen können, um ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern und damit ebenfalls zum Vorreiter zu werden. Diese Maßnahmen betreffen fünf Bereiche:Sicherung der Unterstützung der Geschäftsführung: Ausgangspunkt für Nachhaltigkeitsinitiativen sollte ein konkreter Plan sein, dessen strategische Bedeutung unternehmensweit kommuniziert wird.Fördern einer klaren, einheitlichen Kommunikation: Nachhaltigkeitsinitiativen werden von der Geschäftsleitung beschlossen, doch die Vision muss von den Mitarbeitenden umgesetzt werden. Um die Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern, müssen klare Ziele vorgegeben und die Arbeit der zentralen Teams daran ausgerichtet werden.Integration von Prozessen, Technologien und Daten: In den meisten Unternehmen ist Nachhaltigkeit bislang kein zentrales Element der Geschäftsstrategie. Nicht miteinander vernetzte Technologien haben zur Folge, dass Schritte mehrfach ausgeführt werden müssen und weder eine strategische Planung noch die Verknüpfung finanzieller mit nicht finanziellen Informationen möglich ist. Durch Zusammenführung dieser Ressourcen profitieren Unternehmen vom Einblick in ihre Leistung und Fortschritte.Ausweitung von nachhaltigen Praktiken auf Kunden, Partner und Lieferanten: Energieversorger spielen bei Nachhaltigkeitsinitiativen eine wesentliche Rolle, doch für mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer (36 %) ist die Wahl eines Anbieters nachhaltiger Energieprodukte kein zentrales Element ihrer Ziele zur Emissionsverringerung. Sie machen die Anforderungen, die sie an sich selbst stellen, außerdem nicht zur Vorgabe für ihre Partner. Beim Thema Nachhaltigkeit sind jedoch Teamgeist und die Mitwirkung der gesamten Lieferkette gefragt.Entscheidende Bedeutung von Daten: Durch die Erhebung und Analyse von Daten erhalten Unternehmen Einblick in ihre Ressourcennutzung und ihre Effizienz. Auf diese Weise können sie Ergebnisse messen und ermitteln, in welchen Bereichen Verbesserungen erforderlich sind. Dieser zentrale Aspekt schafft Möglichkeiten für Innovationen in allen Branchen.Lesen Sie die vollständige Studie. SAP und Oxford Economics haben es sich zum Ziel gesetzt, diese Studie fortzuführen, um Best Practices für Nachhaltigkeit zu ermitteln und Unternehmen weltweit zu helfen, ihre Abläufe effizienter und nachhaltiger zu gestalten.Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. 