Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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10.07.2026 11:21:28

Nur noch 2,1 Millionen Fahrzeuge: VW-Absatz bricht im zweiten Quartal massiv ein

Die Hiobsbotschaften gehen weiter: Der Absatz von VW sinkt im zweiten Quartal deutlich. Weltweit verkauft der Konzern knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders China macht dem Konzern zu schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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