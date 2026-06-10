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10.06.2026 12:29:00
Nur noch 2,8 Prozent der Haushaltskredite in Fremdwährungen
Kredite in Fremdwährungen sind in Österreich nur noch ein kleiner Faktor. Das aushaftende Volumen ging im 1. Quartal 2026 um weitere 4 Prozent auf nur noch 5,09 Mrd. Euro zurück. Das entspreche 2,8 Prozent aller Kredite an private Haushalte in Österreich, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Mittwoch mit. Der Großteil davon sei zwischen 2029 und 2033 fällig. Seit dem Neuvergabestopp im Herbst 2008 sei das Volumen damit wechselkursbereinigt um 92 Prozent zurückgegangen.
tsk/kre
WEB http://www.fma.gv.at
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