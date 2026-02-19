BSI Aktie
ISIN: INE446901014
|
19.02.2026 13:11:00
Nur noch zwei Wochen: 29.000 Unternehmen müssen sich beim BSI registrieren
Der TÜV SÜD warnt, dass in zwei Wochen die Registrierungsfrist beim BSI für NIS2-pflichtige Unternehmen endet. Betroffen sind rund 29.000 deutsche Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
