Nuran Wireless hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Nuran Wireless hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,540 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at