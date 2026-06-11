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11.06.2026 06:31:29
Nuran Wireless legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nuran Wireless präsentierte am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nuran Wireless -9,000 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 60,63 Prozent auf 0,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,2 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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