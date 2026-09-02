Nuran Wireless legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nuran Wireless hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,20 CAD. Ein Jahr zuvor waren -15,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at