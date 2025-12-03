Nuran Wireless stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nuran Wireless präsentierte am 01.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nuran Wireless in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at