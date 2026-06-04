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04.06.2026 06:31:29
Nuran Wireless: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nuran Wireless hat am 02.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,000 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,82 Prozent auf 0,6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -36,300 CAD. Im Vorjahr waren -48,000 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,36 Prozent auf 4,36 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,17 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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