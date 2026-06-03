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03.06.2026 06:31:29
Nurbank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nurbank stellte am 02.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Nurbank vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 137,46 KZT. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 89,49 KZT je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 24,04 Milliarden KZT in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,81 Milliarden KZT umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 836,33 KZT gegenüber 1028,48 KZT im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 91,18 Milliarden KZT vermeldet. Im Vorjahr hatte Nurbank 80,57 Milliarden KZT umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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