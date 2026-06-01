Nureca informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nureca hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,45 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,47 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 354,1 Millionen INR gegenüber 317,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,11 INR. Im letzten Jahr hatte Nureca einen Gewinn von 0,850 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at