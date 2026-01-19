|
Nureca präsentierte Quartalsergebnisse
Nureca hat am 17.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 3,91 INR. Im letzten Jahr hatte Nureca einen Gewinn von -2,800 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 264,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 396,4 Millionen INR ausgewiesen.
