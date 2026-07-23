Nureca: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nureca lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 3,21 INR. Im letzten Jahr hatte Nureca einen Gewinn von 0,810 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Nureca mit einem Umsatz von insgesamt 403,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at