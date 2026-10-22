Nureca verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nureca veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 377,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at