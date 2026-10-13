FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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13.10.2026 23:11:26
Nuremberg airport briefly closed after in-flight emergency
Police are investigating a suspected in-flight emergency on a Corfu flight. After the airport reopened, the airline said they believed the emergency code was a result of a technical malfunction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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