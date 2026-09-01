Nurexone Biologic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nurexone Biologic hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at