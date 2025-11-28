Nurexone Biologic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nurexone Biologic veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

